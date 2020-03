Mustafa Marghadi, NOS-correspondent in Italië, zit sinds vorige week donderdag opgesloten in zijn huis in Rome. NU.nl vroeg hem hoe zijn dagen eruitzien en hoe hij zijn werk doet in een land waar mensen momenteel alleen naar buiten mogen als ze daar een goede reden voor hebben.

Hoe gaat het met je?

"Goed. Ik heb net mijn temperatuur gemeten: 36,3 graden. Ik doe dat elke dag, omdat ik in een risicogebied in het noorden van Italië geweest ben. In mijn leeftijdscategorie zijn de symptomen van het coronavirus soms zo mild dat ze niet opvallen. Als ik verhoging heb, zou ik extra maatregelen kunnen nemen. Er woont bijvoorbeeld een lieve oude vrouw met een hulpbehoevende zoon boven me en ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik haar besmet."

Heb je verder ook geen symptomen gehad?

"Nee. Er was wel een moment dat ik uit de trein stapte in Rome en een kriebel in m'n keel kreeg. Meteen maakte ik me druk om twee dingen: dat ik misschien wel ziek was - wat niet zo bleek te zijn - en dat ik al hoestend gecontroleerd zou worden door agenten. Ik heb snel een flesje water gekocht en gelukkig hield ik daarna op met hoesten. Ik had op dat moment nog net geen paniekaanval, maar van de huidige situatie word je wel een beetje een hypochonder. Bij alles wat je voelt, denk je: het zal toch niet?"

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

"Ik word wakker, pak m'n laptop en m'n telefoon erbij en ik zet de televisie aan om te kijken wat ik gemist heb. Ik probeer alles bij te houden. Ik bel regelmatig met de redactie in Hilversum om te overleggen en vanuit Hilversum krijg ik ook verzoeken binnen om bijvoorbeeld dingen voor NOS op 3 of het Jeugdjournaal te doen. Dat houdt me de rest van de dag wel bezig. Op dit moment ben ik bezig met het onderwerp groepsimmuniteit en probeer ik mensen daarover te spreken. Waarom wordt er in Italië niet voor gekozen en in Nederland wel?"

Leg je ook af en toe bewust je telefoon even weg?

"Ik heb de hele tombola van ontwikkelingen in Italië meegemaakt. Het afsluiten van een aantal dorpjes, toen een hele regio en vervolgens het hele land. Dat gebeurde allemaal in een periode van ongeveer een week. Ik heb mezelf geconditioneerd dat op elk moment iets kan gebeuren en ik zou bang zijn om iets te missen. Toen ik in Milaan was en eten ging halen bij de supermarkt, keek ik toevallig op m'n telefoon toen werd aangekondigd dat de premier ging spreken. Hij kondigde toen aan dat Italië op slot ging. Daar zat ik toen direct bovenop en ik heb nog steeds het gevoel dat ik het me niet kan veroorloven om het nieuws niet om de haverklap te checken."

Hoe kijk je naar de huidige situatie in Nederland?

"Het is alsof ik mijn eigen leven hier in Italië al bingend aan het terugkijken ben. Die hele mallemolen, het advies om niet in paniek te raken. En dan het besef dat langzaam begint te landen, dat de situatie veel heftiger is dan je dacht. Je ziet dat nu langzaam indalen bij Nederlanders. Daarna komt de acceptatie en probeer je je leven op de best mogelijke manier te leiden."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.