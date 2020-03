Özcan Akyol is per direct gestopt met de opnames van zijn televisieprogramma De Geknipte Gast. De presentator laat via Twitter weten dat hij deze beslissing heeft genomen in verband met hygiëne.

"Helaas, maar het is niet anders: we staken de opnames van De Geknipte Gast tijdelijk", schrijft hij. In het programma interviewt Akyol prominente gasten terwijl hij aan de slag gaat als kapper en barbier.

De presentator verzekert dat er nog drie afleveringen klaarliggen; die worden de komende weken uitgezonden. Op 17 maart is de uitzending met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) te zien.

De Geknipte Gast is op dinsdagavond om 21.05 uur op NPO2 te zien.