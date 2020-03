De rechtszaak tegen de van seksueel misbruik verdachte Keith Bakker gaat door ondanks de situatie rond het coronavirus. Vrijdag vindt geen inhoudelijke behandeling, maar een pro-formazitting plaats. Daarin wordt bepaald of het voorarrest van de voormalige verslavingsdeskundige en hulpverlener wordt verlengd, laat een woordvoerder van de rechtbank Amsterdam dinsdag aan NU.nl weten.

De advocaat van Bakker betreurt het dat de zaak van zijn cliënt vrijdag niet inhoudelijk behandeld kan worden. "Niet inhoudelijk behandelen betekent dat het waarschijnlijk uitdraait op verlenging van het voorarrest van Bakker en dat is jammer", aldus advocaat Patrick van der Meij

Hij had zich voorbereid op de inhoudelijke behandeling van de aanklachten tegen Bakker. "Het is lastig om zonder inhoudelijke toetsing van de zaak aan te tonen dat er geen grond is om mijn cliënt langer vast te houden."

Bakker zit sinds oktober vast. In januari werd het voorarrest van de door Spuiten en Slikken en Family Matters bekende verslavingsdeskundige verlengd.

Bakkers ex-vriendin, die volgens hem achttien was toen ze eind 2017 een relatie kregen, beschuldigt hem van seksueel misbruik. Ze zegt dat ze seks met hem had, terwijl ze dat eigenlijk niet wilde.

Alle rechtbanken zijn met ingang van dinsdag dicht. Alleen urgente zaken worden behandeld. De eerstvolgende zitting in Bakkers rechtszaak stond gepland voor 20 maart.