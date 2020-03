The Passion, de jaarlijkse vertelling van de EO en KRO-NCRV over het lijdensverhaal van Jezus, kan dit jaar geen doorgang vinden met publiek erbij. Wegens de huidige coronamaatregelen is besloten dat er een alternatief scenario gezocht moet worden voor het evenement, dat plaatsvindt op 9 april in Roermond.

"Alle partijen voelen de urgentie om het verhaal van de verbinding van God met mensen, en tussen mensen onderling, juist in deze tijden van onzekerheid te laten horen", laat de EO maandag weten. "Er wordt intensief samengewerkt aan een versie die past bij deze bijzondere omstandigheden."

Volgens EO-directeur Arjan Lock en KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers "wordt er achter de schermen alles gedaan om iedereen thuis te bereiken".

Het alternatieve scenario wordt de komende weken uitgewerkt door producent Mediawater en KRO-NCRV, in overleg met de gemeente Roermond. In de tiende editie zijn er hoofdrollen voor Tim Akkerman (Jezus), Trijntje Oosterhuis (Maria) en Soy Kroon (Judas).

The Passion wordt elk jaar georganiseerd in een andere stad en is vrij toegankelijk voor het publiek. Live-optredens van de acteurs en zangers worden afgewisseld met reeds opgenomen fragmenten, aan elkaar gepraat door de verteller (dit jaar vertolkt door Johnny de Mol). Ook wordt er verslag gedaan van de processie, een rol die deze editie is toebedeeld aan Bert van Leeuwen.