Verschillende omroepen passen maandagavond hun programmering aan als gevolg van het coronavirus. De toespraak die premier Mark Rutte om 19.00 uur geeft, zorgt ervoor dat De Wereld Draait Door om 19.20 uur begint, twintig minuten later dan normaal.

Ook RTL Boulevard, dat normaal om 18.30 uur begint, wijzigt de uitzendtijden vanwege de speech waarin de premier live het land toespreekt. Het entertainmentprogramma op RTL 4 begint om 17.00 uur en staat geheel in het teken van het coronavirus.

Eerder was ook al bekendgemaakt dat de RTL-programma's Koffietijd en 5 Uur Live voorlopig stoppen met het maken van live-uitzendingen. De Koffietijd-presentatoren, onder wie Quinty Trustfull, openen het programma vanuit huis. Vervolgens worden herhalingen vertoond.

De speech van Rutte is live te zien op NPO1, RTL 4 en SBS6. Daarnaast is de toespraak te horen via onder meer Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica. De premier zal volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) "ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende weken en maanden".

