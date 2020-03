1,29 miljoen mensen hebben zondagavond gekeken naar de eerste uitzending van Op1 op zondag. Het actualiteitenprogramma heeft besloten extra te gaan uitzenden in het weekend, mede door alle berichtgeving over het coronavirus.

De extra uitzending werd gepresenteerd door Charles Groenhuijzen en Sander Schimmelpenninck, die normaal gesproken geen duo vormen. Het programma wordt momenteel opgenomen zonder publiek.

De verschillende journaals werden verspreid over de dag zeer goed bekeken: naar het NOS Journaal van 18.00 uur keken iets meer mensen (3,54 miljoen mensen) dan naar de uitzending van 20.00 uur (3,53 miljoen mensen). Dat is opmerkelijk: de uitzending van 20.00 uur wordt vrijwel altijd het best bekeken.

Ook naar de uitzendingen bij RTL4 keken meer mensen dan gemiddeld: naar de nieuwsuitzending van 19.30 uur keken 1,65 miljoen mensen en naar de extra uitzending die iets voor 17.00 uur begon keken 1,08 miljoen mensen.

Hoewel nieuwsuitzendingen in trek zijn, blijft Boer Zoekt Vrouw het best bekeken programma van de zondag: 3,63 miljoen mensen zagen hoe de logeerweek bij de vijf boeren van start ging. Dat is geen record: in 2011 keken nog zo'n 5 miljoen mensen naar de uitzendingen.