Het ochtendprogramma Koffietijd van RTL 4 zendt vanwege het het coronavirus voorlopig niet live uit vanuit de studio. De presentatoren, waaronder Quinty Trustfull, zullen het programma vanuit huis openen en er zullen herhalingen te zien zijn, meldt Trustfull zondag via Instagram.

Ook 5 uur live, het middagprogramma van RTL 4, stopt met live-uitzendingen vanuit de studio. Beide programma's blijven actief via de sociale mediakanalen.

Trustfull woont een groot deel van de tijd in Atlanta, waar haar echtgenoot, voormalig voetbalprof Orlando Trustfull, voetbaltrainer is. De presentator zal de komende tijd in de Verenigde Staten blijven en vanuit daar de presentatie doen.

De uitzendtijden van beide programma's blijven ongewijzigd.