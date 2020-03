Niet alleen worden er vanaf maandag extra journaals uitgezonden en is er op zondagavond een Jeugdjournaal-special, de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zal de komende tijd de programmering ook op andere manieren aanpassen. Zo komt er bijvoorbeeld een ander aanbod voor scholieren, meldt de NPO zondag.

In het persbericht staat dat alle alle omroepen en de programmamakers de komende dagen gezamenlijk werken aan een passend en aanvullend aanbod, met zowel informatieve als ontspannende programma's voor jong en oud.

"De afgelopen dagen waren er al extra uitzendingen en dit zal ook de komende weken regelmatig gebeuren." Zo wordt de talkshow Op1 vanaf zondag zes dagen per week uitgezonden (zondag tot en met vrijdag) en wordt Goedemorgen Nederland in uitzendtijd verlengd.

Ook zullen De Wereld Draait Door en Tijd voor Max aandacht besteden aan de laatste ontwikkelingen rondom het virus.

Sinds vorige week wordt het NOS Journaal van 20.00 uur elke dag voor doven en slechthorenden met een gebarentolk uitgezonden op het themakanaal NPO Nieuws.

De NPO bereidt momenteel een educatief jeugdprogramma voor dat zo snel mogelijk elke middag live op NPO Zapp zal worden uitgezonden.

'Radio als plek waar je je verhaal kwijt kunt'

Ook op de radio verandert er het een en ander. Op Radio 1 worden verslagen van persconferenties live uitgezonden en nieuwsbulletins waar nodig verlengd.

3FM gaat elke avond concerten uitzenden van artiesten die als gevolg van de situatie niet kunnen optreden. Daarnaast zal de zender jongeren en ouderen "op afstand met elkaar in contact brengen".

Radio 5, dat zich richt op 55-plussers, gaat met een telefooncirkel werken, om mensen die zich in thuisisolatie bevinden in contact te brengen met anderen.

Shula Rijxman: "We beseffen dat het leven er nu voor veel luisteraars anders uitziet dan normaal. Veel mensen verblijven thuis. Met onze radiozenders willen we vooral deze dagen een plek zijn waar je je verhaal kwijt kunt. Samen houden we Nederland open."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.