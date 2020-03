De Mol van 2020 werd pas in de negende aflevering door de kandidaten verdacht. Hiermee is hij volgens presentator Rik van de Westelaken "de minst verdachte Mol aller tijden". En dat is iets om trots op te zijn, vertelt de Mol aan Het Parool.

Let op: dit bericht bevat spoilers

Muzikant Rob deKay werd zaterdag in Wie is de Mol? ontmaskerd als de Mol en werd daarmee "de minst verdachte Mol aller tijden". "Dat doet mij als Mol, maar ook als fan, heel goed", aldus DeKay. "Dat zijn woorden van Rik die in mijn binnenzak gaan."

Volgens de singer-songwriter verdachten de kandidaten hem steeds maar niet doordat hij een "fanatieke 'ik wil winnen, dus ik ga ervoor'-kandidaat" speelde. "Daardoor dachten mensen al snel: Rob is gewoon een finalist. Hij heeft alles in zich om finalist te worden, omdat hij constant bezig is met informatie en vragen. Die vragen waren me een worst, maar ik wilde zo overkomen."

De finale van Wie is de Mol? vond zaterdagavond plaats op de gebruikelijke locatie, cultuurcentrum Vondel CS, maar zonder publiek. Tot de ontknoping bleven er vier deelnemers over, één meer dan gebruikelijk. Presentator Rik van de Westelaken kondigde zaterdagavond aan dat Rob Dekay de Mol van 2020 is.

Buddy Vedder beantwoordde in de laatste ronde de meeste vragen over de identiteit van de Mol goed en is zodoende de winnaar van het twintigste seizoen. Miljuschka Witzenhausen en Nathan Rutjes moesten genoegen nemen met de twijfelachtige titel verliezend finalist.