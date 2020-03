Vanwege de coronacrisis komt de NOS vanaf maandag met extra edities van het journaal. Tussen 9.00 uur en 12.00 uur zal er elk uur een nieuw live-journaal worden uitgezonden op NPO 1, dat heeft de NPO bekendgemaakt.

Bovendien zal er zondagavond om 19.00 uur een speciale aflevering van het Jeugdjournaal wordt uitgezonden. Hierin wordt aandacht besteed aan vragen over het coronavirus die leven bij kinderen en jongeren. De uitzending wordt voorzien van een gebarentolk.

RTL en RTL Nieuws organiseren voor de derde keer een extra live-uitzending. Hierin beantwoorden experts vragen over het virus. De uitzending is maandag om 19.50 te zien op RTL Z en via websites en apps van RTL Nieuws en RTL Z. Het zal vooral gaan over thuiswerken, rechten en plichten, ondernemers in zwaar weer en de impact op de economie.

