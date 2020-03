De laatste aflevering van de twintigste editie van Wie is de Mol? heeft zaterdagavond voor een kijkcijferrecord gezorgd. Met 3,54 miljoen kijkers was het de best bekeken uitzending ooit.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

De finale van de vorige reeks werd vorig jaar met 3,5 miljoen kijkers net iets minder goed bekeken. De top drie van de hoogst scorende Wie is de Mol?-afleveringen wordt gecompleteerd door de laatste uitzending van het vijftiende seizoen waar 3,36 miljoen mensen naar keken.

Zaterdagavond werd bekend wie de mol, de winnaar en de verliezers van de twintigste editie waren. Er waren nog vier deelnemers over: Rob Dekay, Buddy Vedder, Miljuschka Witzenhausen en Nathan Rutjes. Dekay was de mol, Vedder ging er met de winst vandoor en Witzenhausen en Rutjes waren verliezende finalisten.

De live uitgezonden finale vond zonder publiek plaats in het Amsterdamse Vondelpark. Aan het einde van de uitzending kondigde presentator Rik van de Westelaken een extra seizoen aan, dat na de zomer wordt uitgezonden.

De top drie van best bekeken programma's van zaterdagavond bestaat naast Wie is de Mol? uit het NOS Journaal van 20.00 uur (3,3 miljoen kijkers) en Dit was het nieuws (1,8 miljoen kijkers).