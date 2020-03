Ook de tweede uitzending van Het coronavirus: Feiten en Fabels heeft veel kijkers getrokken. Ruim 1,7 miljoen mensen stemden vrijdagavond af op NPO1, maakt Stichting KijkOnderzoek zaterdag bekend. Het NOS-programma staat op de derde plek van de kijkcijfertop-25.

De eerste speciale uitzending, waarin zinnige en onzinnige berichtgeving over het virus werd belicht, trok eind februari 1,8 miljoen kijkers. De uitzending van vrijdagavond kan hier worden teruggekeken.

Het NOS Journaal van 18.00 en dat van 20.00 uur werden vrijdag door respectievelijk 1,8 en 2,96 miljoen kijkers bekeken. In De Wereld Draait Door, dat wederom zonder publiek werd opgenomen, was onder anderen Rob de Nijs te gast. De zanger, die aan de ziekte van Parkinson lijdt, vertelde over zijn carrière. De uitzending werd door ruim anderhalf miljoen mensen gezien.

De twee latenightconcurrenten Op1 en Jinek braken beide door de miljoenengrens, waarbij het RTL 4-programma Jinek met enkele tienduizenden kijkers meer aan het langste eind trok.