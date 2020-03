De talkshows van Jimmy Kimmel, Trevor Noah en Ellen DeGeneresis zijn vanwege het coronavirus tot nader order geannuleerd. Eerder werd al bekendgemaakt dat de Amerikaanse talkshows van Jimmy Fallon en Seth Meyers voorlopig niet worden uitgezonden.

De American Broadcasting Company (ABC) heeft in een verklaring laten weten dat Jimmy Kimmel Live het beste voor heeft met de medewerkers van de show en er daarom voor gekozen heeft om per maandag 16 maart niet uit te zenden, aldus Deadline. ABC hoopt de opnames van de show per 30 maart weer te kunnen hervatten.

Comedy Central heeft laten weten dat Trevor Noahs talkshow, The Daily Show with Trevor Noah, voorlopig niet door gaat. Hier geldt wederom dat de zender hoopt de show vanaf 30 maart weer te kunnen uitzenden, maar "dat hangt af van hoe de situatie zich ontwikkelt".

Ook DeGeneres' Ellen is voorlopig niet op de buis te zien. Ze tweette vrijdag: "We hebben besloten de productie tot 30 maart helemaal stil te leggen. We willen elke voorzorgsmaatregel nemen om er zeker van te zijn dat we doen wat we kunnen om iedereen gezond te houden. Ik hou van jullie en kan niet wachten om weer terug te zijn. Verveel me nu al."