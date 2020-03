De talkshow van Jimmy Kemmel is vanwege het coronavirus tot nader order geannuleerd. Eerder werd al bekendgemaakt dat de Amerikaanse talkshows van Jimmy Fallon en Seth Meyers voorlopig niet worden uitgezonden.

De American Broadcasting Company (ABC) heeft in een verklaring laten weten dat Jimmy Kimmel Live het beste voor heeft met de medewerkers van de show en er daarom voor gekozen heeft om de show per maandag 16 maart niet uit te zenden, aldus Deadline.



ABC hoopt de opnames van de show per 30 maart weer te kunnen hervatten, maar houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

De talkshows van Trevor Noah (The Daily Show), Samantha Bee (Full Frontal with Samantha Bee) en Greg Gutfeld (The Greg Gutfeld Show) worden de komende tijd opgenomen zonder publiek. Het is nog niet bekend of ook die televisieprogramma's geannuleerd worden.