De laatste aflevering van het twintigste seizoen van Wie is de Mol? is zaterdagavond uitgezonden. Hierin werd duidelijk wie zich heeft voorgedaan als mol, welke kandidaat zich de winnaar van het spel mag noemen en wie de finale hebben verloren.

Let op: dit bericht bevat spoilers

In de laatste aflevering bleven vier deelnemers over, één meer dan gebruikelijk. Presentator Rik van de Westelaken kondigde zaterdagavond aan dat Rob Dekay de mol van 2020 is.

Buddy Vedder beantwoordde in de laatste ronde de meeste vragen over de identiteit van de mol goed en is zodoende de winnaar van het twintigste seizoen. Miljuschka Witzenhausen en Nathan Rutjes moesten genoegen nemen met de twijfelachtige titel verliezend finalist.

In het Vondelpark in Amsterdam wordt de finale sinds enkele jaren live met een publiek opgenomen. Daar komen doorgaans honderden mensen op af.

Premier Mark Rutte maakte donderdag echter bekend dat bijeenkomsten met meer dan honderd mensen niet door mogen gaan vanwege het coronavirus; daarom werd besloten dat de finale dit jaar zonder publiek zou worden opgenomen.

De Wie de Mol?-fandag die gepland stond voor zaterdag 21 maart komt te vervallen.