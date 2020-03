Zaterdagavond vindt de livefinale van Wie is de Mol? plaats - zonder publiek, als gevolg van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus. Vier deelnemers zijn nog in de race, onder wie Miljuschka Witzenhausen. Haar zoon Rembrandt (10) denkt dat zij er met de winst vandoor gaat, vertelt hij aan NUjunior.

Toen Wie is de Mol? werd opgenomen, wist Rembrandt niet dat zijn moeder een van de deelnemers was. "Ze had me verteld dat ze ging lesgeven op een school in Zuid-Korea. Pas toen alle kandidaten bekend werden gemaakt, vertelde ze dat ze in het programma zat. Ik vind dat heel leuk. Ik zou zelf ook wel willen meedoen, vooral als ik de mol mocht zijn."

Toch heeft het volgens Rembrandt ook nadelen als je moeder ineens elke week te zien is in de grootste speurtocht van Nederland: "Mijn klasgenoten vragen constant of ik meer weet en of mijn moeder de mol is. Dat is soms wel vervelend."

Witzenhausen heeft haar zoon niets geheims verteld over het programma, maar na negen afleveringen is hij wel iemand gaan verdenken: "Ik zag Buddy's naam op de Chinese waaiers, dus volgens mij is hij de mol. Mijn moeder wordt de winnaar, omdat ze haar hersens gebruikt."

Naast Witzenhausen staan Buddy Vedder, Nathan Rutjes en Rob Dekay in de finale. Niet alleen de livefinale met publiek gaat niet door: ook de Wie is de Mol?-fandag op 21 maart te vervallen, maakte AVROTROS donderdag bekend.