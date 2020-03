De latenightshows van Jimmy Fallon en Seth Meyers zijn vanaf maandag in ieder geval tot 30 maart niet te zien, meldt the New York Times. NBC, dat The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en Late Night With Seth Meyers uitzendt, neemt het besluit vanwege het coronavirus.

Woensdag besloot de Amerikaanse zender al om Fallons talkshow zonder publiek op te nemen. Ook dat besluit werd genomen om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus, beter bekend als het coronavirus, tegen te gaan.

Ook de talkshows van Trevor Noah, Samantha Bee en Greg Gutfeld zouden de komende tijd worden opgenomen in een legere studio. Het is nog niet bekend of ook die televisieprogramma's geannuleerd worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.