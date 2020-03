Matthijs van Nieuwkerk, wiens programma De Wereld Draait Door op 27 maart eindigt, gaat de komende dagen met zijn redactie nadenken hoe het programma verder wordt ingevuld. Omdat er de komende weken geen of minder publiek in de studio aanwezig is, moeten eerder gemaakte plannen volgens Van Nieuwkerk worden aangepast.

"Dat zijn de consequenties", antwoordt Van Nieuwkerk op een vraag van tafelheer Özcan Akyol. "We moeten er goed over nadenken en gaan morgen bij elkaar kruipen om een oplossing te zoeken."

De presentator vertelt dat de redactie al "veel plannen" had gemaakt voor de laatste weken van de populaire talkshow.

"Misschien verdwijnen sommige daarvan in de prullenbak. We gaan eerst deze uitzending maar eens maken en kijken hoe we wellicht een kleine twist aan de plannen kunnen geven. Daar komen we wel uit."

Van Nieuwkerk stopt eind deze maand na veertien jaar met de presentatie van DWDD. De laatste uitzending is op 27 maart. Vanaf volgend jaar gaat de presentator een reeks avondprogramma's maken.

De aangescherpte maatregelen rond het coronavirus hebben tot gevolg dat de dagelijkse Nederlandse talkshows voorlopig zonder publiek worden opgenomen. Tot in ieder geval 31 maart mogen er volgens de maatregelen geen evenementen of bijeenkomsten voor meer dan honderd mensen worden georganiseerd.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.