Carlo Boszhard gaat een nieuwe muzikale spelshow presenteren op RTL 4, getiteld I Can See Your Voice. In het programma hoeven de kandidaten niet te zingen, maar moet men aan andere aspecten zien te ontdekken of de betreffende persoon muzikaal talent heeft.

In totaal zullen acht kandidaten er alles aan doen om te laten zien dat ze een goede zanger zijn. Een gastartiest zal samen met een van zijn of haar fans proberen te ontdekken of de kandidaat inderdaad talent heeft. Hierbij worden ze geadviseerd door een panel van vijf bekende Nederlanders met ervaring in de muziek- of entertainmentindustrie.

In verschillende rondes zullen de kandidaten afvallen, waarna de overgebleven kandidaat een duet zal zingen met een Nederlandse artiest. Hieruit zal moeten blijken of hij of zij inderdaad kan zingen.

I Can See Your Voice, bedacht door de makers van The Masked Singer, wordt uitgezonden vanaf vrijdag 8 mei. Het programma heeft in totaal vijf afleveringen.