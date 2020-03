Bij de dagelijkse Nederlandse talkshows zal vanaf donderdag geen publiek meer aanwezig zijn vanwege de nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. In navolging van Tijd voor MAX zullen ook Jinek, Op1 en De Wereld Draait Door voorlopig zonder publiek worden opgenomen.

"Tot nader order hebben we bij onze (live)uitzendingen geen publiek", laat een woordvoerder van BNNVARA (de omroep die DWDD maakt) weten aan NU.nl.

Ook Op1 zal in elk geval de komende dagen zonder publiek worden opgenomen, bevestigt de hoofdredacteur van het programma aan NU.nl.

De productie zal de komende dagen aankijken hoe dit gaat en daarna wellicht de uitzendingen opnemen met een kleiner publiek. Het is dus nog niet zeker of alle uitzendingen in maart zonder publiek worden opgenomen.

WNL, de omroep die Op1 maakt, zal vrijdagochtend een marathonuitzending van Goedemorgen Nederland uitzenden. Hierin worden de kijkers geïnformeerd over het coronavirus en de maatregelen die worden getroffen.

Ook Jinek wordt tot nader order zonder publiek opgenomen. Vanavond staat Jinek geheel in het teken van de maatregelen tegen het coronavirus, laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

Eerder op donderdag werd bekend dat Tijd voor MAX voorlopig zonder aanwezigheid van publiek wordt gemaakt.

Woensdagavond werd Op1 al opgenomen zonder publiek, omdat een van de aanwezige gasten bij het Radboudumc werkt en niet in een ruimte met meer dan dertig mensen aanwezig mocht zijn.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.