De livefinale van Wie is de Mol? kan dit weekend niet doorgaan met publiek. Premier Mark Rutte maakte donderdag bekend dat bijeenkomsten met meer dan honderd mensen niet door mogen gaan vanwege het coronavirus.

"In navolging van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus zal de livefinale van Wie is de Mol? van aanstaande zaterdag zonder publiek plaatsvinden", aldus een woordvoerder van AVROTROS tegen NU.nl.

In het Vondelpark in Amsterdam wordt zaterdag bekendgemaakt wie dit jaar de finale van het televisieprogramma heeft gewonnen, wie heeft verloren en wie de saboteur is. Dit gebeurt sinds enkele jaren live en met publiek erbij. Daar komen doorgaans honderden mensen op af.

De Wie de Mol?-fandag die gepland stond voor zaterdag 21 maart komt te vervallen.

Donderdag is bekendgemaakt dat alle evenementen waar meer dan honderd mensen op afkomen tot 31 maart niet door mogen gaan, om zo de kans op verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

