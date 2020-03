Monica Geuze krijgt haar eigen realityserie op Videoland. De vlogger is vanaf 25 maart te zien in de achtdelige reeks Like Monica.

In de realityserie zullen andere thema's aan bod komen dan in de video's die ze zelf maakt. Ook krijgen haar vrienden en familie een grote rol. Geuze geeft toe het spannend te vinden om "de regie uit handen te geven".

Vanaf 25 maart wordt wekelijks een aflevering geplaatst op de streamingdienst van RTL. Geuze was eerder al op Videoland te zien als presentatrice van het realityprogramma Love Island.

Geuze maakte eind vorig jaar bekend dat haar relatie met voetballer Lars Veldwijk voorbij is. De twee hebben samen een dochter, die in 2018 werd geboren.