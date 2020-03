De talkshow Op1 wordt woensdagavond uitgezonden zonder publiek. De redactie besloot hiertoe toen een van de gasten zijn komst naar de studio wilde annuleren wegens aangescherpte richtlijnen rond het coronavirus.

Neuroloog Bas Bloem is woensdag te gast in het programma. In het Radboudumc, waar hij werkzaam is, gelden momenteel strenge maatregelen, meldt de talkshow op Twitter. Bloem mag zich alleen in ruimtes bevinden waar maximaal dertig anderen zijn.

Dit aantal zou worden overschreden als er publiek in de studio zou zijn. Daarop heeft de redactie besloten woensdag geen publiek toe te laten in de studio. Daardoor kan Bloem wel naar de studio komen.

Eerder op woensdag werd bekend dat talkshows in New York, waaronder die van Jimmy Fallon, voorlopig zonder publiek worden opgenomen.

