De serie Queer Eye krijgt een zesde seizoen, meldt onder meer Variety woensdag. In het programma geven vijf homoseksuele mannen iemand een make-over op het gebied van kleding, verzorging, interieur en kook- en eetgewoontes. Nog geen jaar geleden werden een vierde en vijfde reeks afleveringen van de populaire Netflix-serie aangekondigd.

Het vierde seizoen is al te zien op de streamingdienst, het vijfde zal in de zomer van 2020 verschijnen.

De zesde reeks afleveringen speelt zich af in de Texaanse stad Austin. De 'Fab Five', bestaande uit Antoni Porowski (eten en drinken), Bobby Berk (interieur), Jonathan Van Ness (verzorging), Karamo Brown (psyche) en Tan France (mode), geven in elke aflevering een andere man een make-over.

De serie maakte zijn debuut in 2018 en is een nieuwe versie van het soortgelijke programma Queer Eye for the Straight Guy. Wanneer het zesde seizoen te zien zal zijn, is nog onduidelijk.