Aart Staartjes nam drie dagen voor zijn overlijden een pilotaflevering op van een nieuwe poppenserie, die mede wordt gemaakt door zijn zoon Paul. De Sesamstraat-acteur zou in De Truffels de rol spelen van Opa Aart, meldt het AD woensdag.

De serie is bedacht voor producent Harm Lust, die al een Engelse versie van de serie heeft gepitcht in Amerika. Hij wilde ook een Nederlandse variant maken en vroeg hiervoor voormalig Sesamstraat-poppenspelers om hun medewerking.

Onder meer de vertolker van Tommie en Staartjes waren enthousiast over het verhaal, dat draait om personages die een stuk groente of fruit moeten voorstellen en die zich in de ruimte bevinden. Ze ontvangen daar Nederlandse artiesten die met een spacebus naar hen zijn gebracht om een optreden te geven.

Het was de bedoeling dat Staartjes een vaste rol zou spelen in De Truffels. "Hij vond het programma heel grappig en hoopte dat het van de grond zou komen. Het is natuurlijk nog geen afgerond geheel, maar we waren een eind op weg", aldus Paul Staartjes.

Producent Lust laat weten dat het personage dat Staartjes zou spelen "sowieso in de serie blijft". "Zijn foto hangt straks boven de juicebar." Er worden momenteel oriënterende gesprekken gevoerd met zenders om de poppenserie uit te zenden.

Acteur overleed aan gevolgen verkeersongeluk

Staartjes overleed begin januari in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij opliep bij een verkeersongeluk. De 81-jarige acteur botste in Leeuwarden met zijn brommobiel tegen een auto.

Staartjes was acteur, regisseur, presentator, schrijver en documentairemaker. Hij was vooral bekend als de wat norse Meneer Aart, de rol die hij sinds 1984 speelde in het kinderprogramma Sesamstraat.