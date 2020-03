De podcast De Krokante Leesmap houdt op te bestaan. De drie makers, Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries, gaan wel door met een ander format. Dat laten ze woensdag op Instagram weten.

De podcast begon in februari 2018, maar na ruim twee jaar zijn Van Roosmalen, Veldhuizen en De Vries een beetje klaar met het concept. In De Krokante Leesmap worden iedere aflevering drie Nederlandse tijdschriften besproken en beoordeeld.

"We zijn nog niet uitgekeken op het maken van een podcast en op elkaar, maar we zijn wel toe aan a change of scenery. We gaan de komende tijd kijken welke vorm dat precies krijgt, en we hebben er alle drie heel veel zin in."

De Krokante Leesmap werd vorig jaar juni tijdens de BNR Podcast Awards gekozen tot Beste Podcast in de categorie Media en Opinie. De prijsuitreiking werd voor de tweede keer georganiseerd.

Naast het opnemen van De Krokante Leesmap werkt Veldhuizen ook mee aan het televisieprogramma Laat op Vrijdag. De Vries is onder meer werkzaam voor Radio 1 en Van Roosmalen is columnist en regelmatig te gast in actualiteitenprogramma's.

De laatste aflevering van De Krokante Leesmap staat online.