De eerste aflevering van het ideeënprogramma Briljant! heeft maandag 576.000 televisiekijkers getrokken. Dat aantal levert het door John Williams gepresenteerde programma op RTL 4 de 21e plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek op.

Het best bekeken televisieprogramma was maandag bijna traditiegetrouw het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2.396.000 kijkers. De Wereld Draait Door (1.389.000 kijkers) en het RTL Nieuws van 19.30 uur (1.379.000) maken de top drie compleet.

Bij de late talkshows blijft Op1 evenals de week ervoor concurrent Jinek voor, met 723.000 om 622.000 kijkers op maandag. Beide programma's trokken maandag minder televisiekijkers dan een week eerder.

Het best bekeken sportprogramma was maandag Veronica Inside. Dat wist 718.000 kijkers te lokken, goed voor de twaalfde plaats in de lijst met de best bekeken televisieprogramma's van maandag.