Er komt een nieuwe documentaire over Duncan Laurence. De zanger bevestigde maandag tijdens de uitreiking van de BUMA Awards tegen RTL Boulevard dat hij hiervoor al een tijd gevolgd wordt.

"Ja er komt een docu aan", aldus de winnaar van het Eurovisie Songfestival 2019. "Ik kan er verder nog weinig over zeggen, maar ik word inderdaad al heel lang gevolgd, en dat wordt binnenkort allemaal bekendgemaakt."

Het is nog niet bekend wanneer de nog titelloze documentaire, volgens Laurence "de kans om over een paar jaar terug te kijken en te zien wat ik toen allemaal meemaakte", te zien zal zijn. Ook over de creatief verantwoordelijken of de insteek voor de documentaire gaf de zanger maandag geen details.

In mei 2019 was over Laurence de documentaire Duncan Laurence, Op weg naar het Songfestival te zien bij de NPO. Daarin is te zien hoe de zanger zijn allereerste concert beleefde in Het Zonnehuis in Amsterdam, krijgt de kijker een beeld waar de zanger is opgegroeid en gaan de makers langs bij zijn basisschool in Hellevoetsluis.