Glennis Grace gaat op 16 mei samen met Afrojack optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy. Dat werd maandag bekendgemaakt in talkshow Op1.

Het plan is om tijdens het Eurovisie Songfestival het beste van Nederland te laten zien, daarbij is de dancescene een logische keuze. Zodoende dat de organisatie uitkwam bij Afrojack.

Afrojack wilde daarbij heel graag samenwerken met zangeres Glennis Grace. Tijdens een medley van nummers van Afrojack zal zij hem vocaal ondersteunen.

Het is voor Glennis Grace niet de eerste keer dat ze te zien zal zijn op het Eurovisie Songfestival. In 2005 deed ze al mee als vertegenwoordiger van Nederland met het nummer My Impossible Dream. Toen ging ze echter niet door naar de finale.

Daarover zegt ze in Op1: "We kwamen niet zo heel erg ver, dat vond ik heel jammer." Ze noemt het "super nice" dat ze nu hiervoor gevraagd is.