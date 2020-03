Presentator John Williams (50) gaat vanaf 9 maart op zoek naar het briljantste idee van Nederland. Een idee dat Nederland duurzamer, beter en/of socialer moet maken. Williams heeft de de opnamedagen als ontzettend leuk ervaren. Door alle kandidaten leerde hij zelf vooroordelen los te laten, zo zegt hij in gesprek met NU.nl.

Aan het nieuwe programma Briljant! doen Nederlanders mee met hun zelfbedachte idee. Dat idee wordt voorgelegd aan een jury, waar onder anderen wetenschapsjournalist en presentator Diederik Jekel deel van uitmaakt.

Niet alle ideeën die tijdens de opnames van Briljant! voorbijkwamen waren natuurlijk goed. "Natuurlijk is dat dan lachwekkend, maar ik heb geleerd dat ik me ook weleens verkijk op mensen", aldus Williams. "Zo kwam er bijvoorbeeld weleens iemand voorbij van wie ik eerst dacht, dit wordt niks. Uiteindelijk bleek diegene een enorm goed idee te hebben waarvan ik later dacht: dit is helemaal zo gek nog niet. Ik leerde ook mijn vooroordelen los te laten."

Williams heeft naar eigen zeggen ontzettend veel lol gehad bij de opnames van het nieuwe programma. "Het was gewoon erg leuk en de kandidaten waren allemaal enorm enthousiast", aldus de presentator.

Winnaar krijgt 10.000 euro

De winnaar van Briljant! krijgt de hoofdprijs van 10.000 euro. Volgens Williams is de hoofdprijs iets waar de meeste deelnemers niet eens per se voor meedoen. "Eigenlijk zijn de deelnemers niet eens zoveel bezig met de geldprijs. De uitvinders willen voornamelijk gewoon een platform hebben om hun ideeën aan de wereld te laten zien. Het is super dat het programma dat mogelijk maakte."

Volgens de presentator, die onder andere bekend is van programma's als De slechte chauffeur van Nederland en Help mijn man is klusser!, hebben zich na de opnames al een aantal investeerders gemeld die met een aantal ideeën van kandidaten verder willen. Zo heeft de directeur van Google zich al gemeld, en een Nederlandse universiteit.

Briljant! is vanaf vanavond om 21.25 uur, iedere maandag te zien op RTL 4.