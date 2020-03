Op1 wordt tot in ieder geval de zomer gepresenteerd door de vijf presentatieduo's die de dagelijkse talkshow verzorgen. De NPO bevestigt maandag aan NU.nl na berichtgeving door AD dat ze tevreden zijn met de huidige presentatoren van de talkshow.

Op1 is nog tot half juni te zien, waarna een zomerstop volgt. Tijdens de zomer zendt NPO1 de praatprogramma's Studio Europa over het EK voetbal en De Avondetappe over de Tour de France uit. Hoelang de zomerstop duurt en of alle presentatoren na de zomer terugkeren, is nog niet duidelijk.

Het praatprogramma van de publieke omroep is sinds januari te zien en wordt elke doordeweekse dag door een ander duo gepresenteerd. Het programma is rond dezelfde tijd op de late avond te zien als Jinek op RTL 4. Op1 is de opvolger van Eva Jineks praatprogramma bij de publieke omroep.

De presentatieteams bestaan uit Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra (maandag), Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink (dinsdag), Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen (woensdag), Welmoed Sijtsma en Sander Schimmelpenninck (donderdag) en Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg (vrijdag).