Zaterdagavond bleek dat dit wel een hele speciale finale van Wie is de Mol? is: voor het eerst in de geschiedenis van het programma staan er vier deelnemers in de laatste ronde. Miljuschka Witzenhausen, Buddy Vedder, Rob De Kay en Nathan Rutjes zouden allemaal nog de Mol kunnen zijn. Oud-deelnemers delen nog één keer met NU.nl wie zij verdenken.

Stine Jensen - deelnemer 2018

Stine Jensen vond het begin februari, na aflevering vier, nog moeilijk te zeggen wie de Mol was. Destijds spreidde ze haar verdenkingen op Nathan, Buddy en Johan Goossens, die er in aflevering vijf uitging.

"Ik zit op Nathan. Vanwege zijn teamspirit en rare acties. En omdat ik het heel leuk zou vinden als hij het was. Als hij kandidaat was geweest zou hij fanatieker zijn geweest, denk ik. Miljuschka vind ik ook niet ondenkbaar, die kan heel goed acteren."

Klaas van Kruistum - Mol in 2016

In het gesprek met NU.nl zei Klaas na het zien van aflevering zes dat hij het dit seizoen wel erg ingewikkeld vond. Hoewel hij iedereen verdacht vond, zou hij toch op Rob hebben gestemd als zijn Mol.

"Vier finalisten. Vier! Hahaha, niet te doen toch? Voor mij is het een close race tussen Nathan en Rob. Beiden doen het super. Nathan is mijn wensmol, maar ik denk dat Rob de Mol van 2020 is."

Inge Ipenburg - Mol in 2007

Na het zien van de halve finale kon actrice Inge Ipenburg vooral erg genieten van het moment dat de deelnemers ontdekten dat hun Mol, Leonie ter Braak, het in ieder geval niet kon zijn: zij viel als allerlaatste voor de finale af. Ipenburg verdacht zelf Nathan en Rob.

"Als Nathan de Mol is, is er dan geen winnaar? Rob kan ook de Mol zijn, maar ik gok toch op Nathan. Miljuschka en Buddy zijn onmogelijk, want Leonie zat op hen beiden toen ze er uitvloog. Nathan dus."

Thomas Cammaert - Mol in 2017

Thomas Cammaert was de allereerste oud-deelnemer die NU.nl sprak in de Wie is de Mol? -reeks. In de eerste afleveringen wordt eigenlijk altijd gespreid tijdens de tests, maar de acteur vond Claes Iversen het meest verdacht. Hij bleek er toen naast te zitten: de modeontwerper viel in aflevering zes af.

"Mijn Mol is Rob. Ik zit al een hele tijd in de Rob-tunnel en daar zat ik vrij comfortabel in. De laatste twee afleveringen ben ik toch een beetje gaan twijfelen over Nathan. Maar daar ben ik weer van genezen! Rob is de Mol. Drie finalisten zitten op hem als Mol en alleen Rob verdenkt Buddy, die ik helemaal niet verdenk. Dat vind ik duidelijk een kandidaat. De enige logische oplossing is dan dat Rob de Mol is. Ik denk dat Buddy wel eens de winnaar zou kunnen zijn. Of Miljuschka."