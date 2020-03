Dennis Schouten is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld tijdens de Foute Party van Qmusic in Enschede. Dat schrijft de PowNed- en Veronica Inside-verslaggever zondag op Instagram. Ook deelt hij een foto van zijn verwondingen.

"Vannacht was er iemand die bleef maar duwen en vervelend doen", aldus de 24-jarige verslaggever. "Nadat ik en anderen hem meerdere keren hadden gevraagd normaal te doen sloeg hij me uit het niets in mijn gezicht en lag ik vervolgens op de grond. Reden? 'Omdat je k***** video’s maakt.'"

Volgens Schouten mag het niet zo zijn dat "dit soort idioten" ervoor zorgen dat hij niet meer kan doen wat hij leuk vindt. Daarom zegt de journalist aangifte te gaan doen. Hij roept getuigen op om zich te melden.