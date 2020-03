691.000 mensen hebben vrijdagavond gekeken naar de eerste aflevering van het nieuwe programma van Wendy van Dijk. In Wie het laatst lacht keert de presentatrice terug op een vertrouwde plek: ze haalt grapjes met (on)bekende mensen uit terwijl ze vermomd is.

De kijkcijfers zorgen voor een zestiende plek in de dag top 25 van Stichting Kijkonderzoek. Het programma is het best bekeken van alles wat vrijdag op SBS6 te zien was.

Van Dijk scoorde sinds haar overstap minder met haar programma's: naar Flirty Dancing keken gemiddeld tussen de 500.000 en 600.000 mensen, terwijl het direct na Miljoenenjacht te zien was waar nog 1,5 miljoen mensen naar keken. Ook de kijkcijfers van Dance Dance Dance vielen tegen: naar het dansprogramma keken een half miljoen mensen, terwijl dat bij RTL nog boven een miljoen lag.

Ook de nieuwe show van Henny Huisman, Waar is dat feestje, is terug te vinden in de dag top 25: 471.000 mensen keken naar het programma waarin de presentator verschillende feesten bezoekt.

Bij concurrent RTL4 begon het nieuwe seizoen van The Voice Kids met iets minder dan 1,25 miljoen kijkers. Hoewel dat aantal goed is voor een vierde plek in de dag top 25 is het de slechtst bekeken opening van The Voice Kids ooit: vorig jaar keken nog 1,7 miljoen mensen naar de eerste aflevering.