De talentenjacht RuPaul's Drag Race heeft deelnemer Joey Gugliemelli weggestuurd, nadat hij heeft toegegeven via sociale media onder valse voorwendselen seksueel contact te hebben gezocht met jonge acteurs.

De deelnemer, die onder de naam Sherry Pie meedeed aan het programma dat de beste dragqueen zoekt, gebruikte een valse identiteit om jonge acteurs te verleiden tot het maken van seksueel getinte filmpjes, zo meldt Variety vrijdag.

"Na de recente ontwikkelingen en een verklaring van Sherry Pie, is deze deelnemer gediskwalificeerd van het meedoen aan het twaalfde seizoen van RuPaul's Drag Race", aldus VH1, dat het programma in de Verenigde Staten uitzendt. VH1 zal uit respect voor de andere deelnemers de rest van het seizoen uitzenden zoals gepland en Sherry zal niet verschijnen in de finale."

Gugliemelli betuigt via Facebook spijt voor zijn acties tegenover zijn slachtoffers en zijn mededeelnemers aan het programma dat in Nederland te zien is via Netflix. Hij zegt te beseffen dat zijn gedrag "fout en wreed" was.

Acteur Ben Shimkus beschuldigt Gugliemelli ervan hem met de valse identiteit Allison Mossey gevraagd te hebben om voor een auditie "filmscènes die seksueel aanvoelden" op te nemen. Na het opsturen van de opnames hoorde Shimkus niets meer van de persoon die zich Mossey noemde.