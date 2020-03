Als het belspelprogramma Call TV in een of andere vorm zou terugkeren, zou John Williams serieus overwegen om het programma opnieuw te presenteren. Waar veel van zijn collega-presentatoren zo snel mogelijk weg wilden bij het televisieprogramma van Veronica en later RTL 5 en Yorin, zat Williams daar goed, vertelt hij tegen Veronica Magazine.

"Ik had het goed bij Call TV. We werkten met een heel fijn team, gingen uit met collega’s, er was een flipperkast, tafelvoetbal", aldus Williams. "En ik vond de interactie met de kijkers ook oprecht leuk. Als er weer zoiets als Call TV zou komen, zou ik er serieus over nadenken om dat te presenteren."

Toen Williams een contract kreeg aangeboden, twijfelde hij. "Veel televisiemakers vinden Call TV het laagste van het laagste, maar voor mij geldt dat totaal niet", licht de vijftigjarige presentator zijn twijfel toe. "Alle presentatoren wilden zo snel mogelijk weg daar, om een volgende stap in hun carrière te maken. Terwijl ik daar prima zat, ik was niet zo’n carrièretijger."

Bij RTL heeft Williams tientallen programma's gepresenteerd, waarvan hij het trotst is op Help, Mijn Man Is Klusser. "Dat heeft me bij de programma’s gebracht waar ik nu ben", vertelt de in Paramaribo geboren presentator over het klusprogramma.