Ruud de Wild maakt woensdag op NPO Radio 2 een thema-uitzending van De Wild in de Middag over huiselijk geweld, vertelt hij dinsdag op Instagram. Volgens de dj hebben jaarlijks een miljoen mensen in Nederland daarmee te maken en wil hij daar iets tegen doen.

De vriendin van De Wild, presentatrice Olcay Gulsen, werd op jonge leeftijd al geconfronteerd met huiselijk geweld: haar vader sloeg haar moeder.

Voor Net5 maakte de presentatrice de zesdelige reeks Olcay & Huiselijk Geweld. In dat televisieprogramma vertelt ze over haar persoonlijke ervaringen en spreekt ze met slachtoffers, plegers en haar eigen moeder.

Woensdag is de presentatrice bij haar partner te gast in De Wild in de Middag. De thema-uitzending begint om 16.00 uur op NPO Radio 2.

Heb jij te maken met huiselijk geweld of vermoed je huiselijk geweld? Veilig Thuis is het adviespunt en meldpunt van de rijksoverheid voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt Veilig Thuis 24 uur per dag gratis bellen op 0800-2000.