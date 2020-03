De petitie die werd gestart naar aanleiding van het overlijden van presentatrice Caroline Flack is met ruim 850.000 handtekeningen ingeleverd bij het Britse ministerie, meldt BBC News dinsdag. In de petitie wordt gepleit voor een wet die media verbiedt om bekende mensen te intimideren of lastig te vallen.

Flack maakte op 15 februari op veertigjarige leeftijd een einde aan haar leven. De Britse, die onder meer Love Island en X Factor presenteerde, kwam in december in opspraak doordat ze werd gearresteerd op verdenking van mishandeling van haar vriend. Ze zou op 4 maart voor de rechter verschijnen voor deze zaak.

De petitie werd opgezet omdat Flack wekenlang onderwerp van gesprek was in de Britse roddelpers. Met Caroline's Law (Carolines wet) hopen de initiatiefnemers dat er consequenties zijn voor media die bekende personen intimideren, achtervolgen of lastigvallen. De handtekeningen werden ingeleverd bij het verantwoordelijke Britse ministerie.

Initiatiefnemer Holly Maltby van de non-profitorganisatie 38 Degrees zegt dat de Britse media verantwoordelijk gehouden moeten worden voor de manier waarop ze kwaadspreken over Flack en andere bekende personen.

Flack schreef in een post die ze op aanraden van haar omgeving niet heeft gepubliceerd, maar na haar overlijden toch openbaar is gemaakt, dat het voelde alsof de waarheid haar ontnomen was en gebruikt werd als entertainment.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel naar 0900-0113.