Toen Ruben Nicolai voor het eerst hoorde over het programma LEGO MASTERS, waarin duo's de strijd aangaan om de beste LEGO-bouwers te worden, had hij even zijn bedenkingen. Tijdens de opnames kwam hij erachter dat het zeker geen tuttige televisie is, vertelt hij aan NU.nl.

"Toen ik voor het eerst hoorde dat we naar LEGO bouwende mensen zouden gaan kijken, was ik ook verbaasd, maar het is zeker geen tuttige televisie. Als je ziet hoe het in elkaar zit en wat die mensen maken, dat is niet kinderachtig", aldus de presentator van het programma waarin vier Nederlandse en vier Vlaamse duo's de strijd aangaan en elke week één duo afvalt. Drie tweetallen behalen de finale.

Nicolai, die de show samen met Vlaming Kürt Rogiers presenteert, vertelt dat hij naast het aankondigen en afronden van de opdrachten vooral vol verbazing tussen de bouwwerken van de kandidaten door loopt. "Die mensen maken creaties die bij vlagen zo ongelooflijk knap zijn dat je er minutenlang naar wil staren."

Hij is ervan overtuigd dat de opdrachten voor spannende televisie kunnen zorgen. "In de eerste aflevering krijgen ze vijftien uur de tijd om een stuk stad te bouwen. Vervolgens hebben ze drie uur om een aanval op diezelfde stad te creëren. Ze doen vijftien uur lang hun stinkende best op elk steentje om het vervolgens in drie uur vakkundig te slopen."

"Bij een andere opdracht laat ik ze een raket zien die ik vervolgens met een honkbalknuppel in duizend stukjes sla. De kandidaten keken me verbijsterd aan. Ze moesten dus iets bouwen dat vervolgens in slow motion gefilmd wordt als het kapot valt of tot ontploffing wordt gebracht. Dat wil je zien."

Casting rond krijgen was nog nooit zo simpel

Nicolai benadrukt dat de bouwers alles uit hun hoofd doen en geen voorbeelden kunnen gebruiken. "Er is geen stappenplan. Als ze een T-rex (Tyrannosaurus rex, red.) maken, kunnen ze niet even kijken hoe die armpjes er ook alweer uitzien."

Terecht, vindt Nicolai, want er staat ook echt iets op het spel. "Naast dat ze de titel LEGO MASTER willen verdienen, kunnen ze ook 25.000 euro en een trip naar LEGOLAND in Denemarken winnen."

Nicolai beaamt dat de spanning tijdens de opdrachten regelmatig hoog oploopt. "Ze werken in tweetallen en onder druk kan samenwerken altijd voor wrijving of stress zorgen. Als de brickmaster halverwege zegt dat het niet zo'n sterk bouwwerk is, moeten ze met de helft van de tijd op de klok overnieuw beginnen. Dan slaat de vermoeidheid toe en gaat het mis."

Volgens de presentator is het zelden zo makkelijk om de casting voor een programma rond te krijgen. "De LEGO-gemeenschap is groter dan je wellicht denkt. Onlangs werd er een LEGO-winkel geopend op een zondagochtend en daar stond zevenhonderd man in de rij. De fanatieke LEGO-fans zitten allemaal op een forum waar we ze konden vinden. Zo'n forum heb je bijvoorbeeld niet voor alle slechte chauffeurs van Nederland."

Nicolai geeft toe dat hij nu zelf ook weer met LEGO aan de slag is gegaan met zijn kinderen. "We zitten heerlijk op de vierkante centimeter te prutsen aan Zweinstein uit Harry Potter en een uur vliegt om. Het is haast meditatief, totdat je weer met je blote voeten op zo'n blokje trapt natuurlijk."

LEGO MASTERS is vanaf zaterdag 11 april wekelijks te zien om 20.00 uur bij RTL 4.