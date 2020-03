Humberto Tan was vanaf het begin van zijn televisiecarrière bezig met zijn afkomst. De presentator vroeg na zijn eerste screentest expliciet of ze hem wilden vanwege zijn huidskleur of zijn kwaliteiten, vertelt hij dinsdag in de podcast 30 Minuten Rauw.

"Ik was er al in de jaren negentig mee bezig", aldus de presentator. "Toen ik in 1991 na een screentest mijn eerste televisiebaan als omroeper bij de AVRO kreeg aangeboden, vroeg ik of ik de baan aangeboden kreeg omdat men dacht dat ik het kon of omdat men meer kleur nodig had. Dat was omdat ik wist dat als het om mijn huidskleur ging en ik het niet goed zou doen, ik het voor een hele grote groep mensen zou verpesten. Dus ik wilde het gewoon weten."

De presentator kreeg de garantie dat de AVRO hem wilde om zijn kwaliteiten. Toch krijgt hij nog steeds opmerkingen die zijn professionele kwaliteiten in twijfel trekken.

"'Jij zit er alleen maar vanwege je kleur', zegt men dan", vertelt de 54-jarige Tan. "Ik zal die Sonja Barend Award en die Zilveren Televizier-Ster weer inleveren dan", wuift Tan zulke opmerkingen weg.

Tan kwam er na onderzoek in archieven achter dat een voorouder aan zijn vaders kant in 1869 op 26-jarige leeftijd vanuit China naar Suriname emigreerde. De presentator werd geboren in Suriname.