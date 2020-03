Na 25 jaar komt er in 2021 een eind aan de realityshow Judge Judy. Het gezicht van dit programma, Judy Sheindlin (77), kondigt in gesprek met Ellen DeGeneres aan dat zij in 2022 een nieuw, soortgelijk programma op televisie zal brengen.

"Ik heb een 25-jarig huwelijk met CBS gehad (de zender waar het wordt uitgezonden, red.) en het is een succes geweest", vertelt de presentatrice in een clip van het interview dat later op maandag wordt uitgezonden.

Het is de bedoeling dat CBS na volgend jaar herhalingen van Judge Judy zal uitzenden. Het jaar daarop zal Judy Justice worden gemaakt. Op welke zender dit te zien is, is nog niet bekend.

In Judge Judy behandelt Sheindlin dagelijks geschillen tussen Amerikanen. Er zijn inmiddels ruim vijfduizend afleveringen gemaakt en het wordt gemiddeld door zo'n negen miljoen mensen bekeken.

Sheindlin geldt als de best betaalde presentator van de Amerikaanse televisie. Variety meldde eerder dat CBS 100 miljoen dollar (zo'n 90 miljoen euro) heeft betaald aan de presentatrice voor het uitzenden van de herhalingen van het programma.

In Nederland was Judge Judy te zien op RTL8. Momenteel wordt het uitgezonden op de zender FOX.