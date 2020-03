Naast onder anderen Tim Akkerman (Jezus), Trijntje Oosterhuis (Maria) en Soy Kroon (Judas) is ook Klaas van der Eerden toegevoegd aan de cast van The Passion. De komiek en presentator gaat een van de discipelen spelen, maar vertelt in gesprek met NU.nl dat hij aanvankelijk wel twijfelde over zijn deelname.

Toen Van der Eerden door het The Passion-team gevraagd werd, moest hij wel even nadenken. "Ik ben geen kerkganger en niet echt gelovig. Ik vind het geloof heel mooi, maar weet het zelf niet zo zeker. Ik ben meer zoekende. Dus ik vroeg me af of het niet hypocriet zou zijn als ik mee zou doen."

Hij belde vervolgens het productieteam terug over zijn twijfels. Zij legden hem uit dat The Passion niet alleen het Bijbelverhaal vertelt, maar ook draait om vriendschap en het thema Vrijheid. Daar kon Van der Eerden zich wel in vinden. "Het thema vind ik mooi en van huis uit heb ik een katholieke achtergrond, ik ben vroeger ook naar de Matthäus Passion geweest. En het is natuurlijk ook geweldig om zo'n groot evenement mee te maken."

Van der Eerden speelt een discipel van Jezus, een van zijn trouwe volgelingen. De presentator herkent zichzelf wel in die rol: "Ja, ik ben wel een trouwe vriend. Maar het had me ook leuk geleken om bijvoorbeeld Judas te spelen: niks is leuker dan een slechterik spelen. Als ik een gouden keeltje had gehad, had ik het graag gedaan (de discipelen hoeven in tegenstelling tot de grotere rollen niet te zingen, red.)."

'Ga proberen humor op te zoeken'

Door onder meer komische sketches in verschillende televisieprogramma's heeft Van der Eerder al wat ervaring met acteren. "Dat was groots spelen, hier moet je meer bij jezelf blijven, en dat kan voor mij lastig zijn. De rode draad in mijn carrière is humor, dus ik ga toch een beetje proberen om dat in deze rol op te zoeken. Ik heb er wel een idee over hoe ik dat wil doen, maar deze productie draait natuurlijk niet om mij."

De tiende editie van The Passion vindt plaats in Roermond en wordt georganiseerd door de omroepen EO en KRO-NCRV.