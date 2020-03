Omroepvereniging Ongehoord Nederland begint medio maart met het uitzenden vanaf de eigen website en via de Brabantse omroep TV73 op de televisiekabel. Oprichter en initiatiefnemer Arnold Karskens wil niet wachten totdat zijn omroepvereniging een uitzendvergunning krijgt, schrijft het AD maandag.

Op de website van Ongehoord Nederland valt te lezen 'Nederland kan niet wachten, dus wij zijn vast begonnen'. De eerste aflevering van de reportageserie Joost wil het weten met journalist Joost Niemoller is daar sinds zondag te zien.

Andere programma's die op stapel staan zijn Het Ongehoorde Boek, waarin schrijvers aan het woord komen, en De Zaag waarin Karskens de (politieke) week doormidden 'zaagt'. Er komen meer programma's aan.

Volgens Karskens heeft Ongehoord Nederland bijna 52.000 leden. De omroep krijgt steun van de PVV en Forum voor Democratie.

In november maakte Karskens bekend een nieuwe omroep te starten om naar eigen zeggen "ongehoorde Nederlanders" een ander mediageluid voor te schotelen. In december vertrok mede-initiatiefnemer Haye van der Heyen, nadat die in een interview zei dat ontkenners van de Holocaust een podium moeten krijgen.