Modern Family-actrice Sofia Vergara heeft "ontzettend veel zin" om te jureren in talentenjacht America's Got Talent. Vergara ziet het als de "perfecte kans om iets anders te gaan doen" na tien jaar Modern Family.

"Ik had nooit verwacht dat ik zoiets zou gaan doen, maar ik denk dat het goed is om voorlopig even iets totaal anders te doen", vertelt ze aan Extra.

Ze is ervan overtuigd dat ze het als jurylid erg naar haar zin zal hebben. "Ik volg het programma nu al een hele tijd en het ziet eruit alsof de juryleden erg veel plezier hebben, net als de deelnemers." Op de vraag of ze niet een beetje bang is voor Simon (Cowell, red) zegt ze dat hij "heel aardig is".

Een week geleden kwamen de opnames van het elfde en tevens laatste seizoen van Modern Family ten einde, wat betekent dat Vergara afscheid moest nemen van de rol van Gloria Pritchett.

Op sociale media schreef ze daarover: "Ik zal deze set en deze mensen nooit vergeten. Er waren alleen maar mooie tijden. Dank je Modern Family."