Voormalig radiopresentator Aad Bos is na een kort ziekbed op 88-jarige leeftijd in zijn woonplaats Laren overleden. Dat meldt onder meer Het Parool.

Bos werkte van 1953 tot 1992 bij de VARA en daarna tot zijn pensioen nog enkele jaren bij VPRO. Hij ontving in 1998 een Bird Award (tegenwoordig de Paul Acket Award) voor zijn bijdrage aan de jazz.

Zonder enige radio-ervaring begon Bos in 1953 zijn carrière bij de VARA. In eerste instantie ging hij aan de slag als manusje-van-alles, maar mocht na een jaar aan de slag als omroeper bij het programma Weer of geen weer, van Bert Garthoff.

Daarna presenteert Bos meerdere programma’s voor de VARA, waaronder Radio jazz magazine en And all that jazz. Samen met Michiel de Ruyter liet hij het Nederlandse publiek door middel van deze programma’s kennis maken met jazz.

In 1992 kwam er bij de VARA een einde aan de jazzprogrammering en werd Bos ontslagen. Hij kon direct bij de VPRO aan de slag, waar hij nog een paar jaar VPRO jazz op vier presenteerde.

Zondagavond besteedt het programma Co Live van Co de Kloet aandacht aan wat Bos heeft betekend voor de jazzmuziek in Nederland.

Co Live wordt om 19.00 uur uitgezonden op NPO Radio Soul & Jazz.