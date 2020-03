Merel Westrik wil dat het nieuwe seizoen van het praatprogramma Ladies Night meer scherpe discussies bevat. De presentator vertelde dit zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

"We hebben de afgelopen maanden geëvalueerd - wat werkt er wel en wat werkt er niet - en we kwamen allemaal tot de conclusie dat het wel wat schurender mocht, meer discussie en meer vuurwerk", aldus Westrik. "Misschien moeten we af van de term 'vriendinnen', en moeten we het vanaf nu hebben over 'vrouwen op de bank'."

Daarnaast hoopt Westrik dat ze zelf ook beter wordt in het tweede seizoen. "Het mag soms wel sneller, en ik mag wel meer ingrijpen in gesprekken. Dan wordt het denk ik lekkerder om naar te kijken."

De kijkcijfers van het eerste seizoen van Ladies Night vielen tegen: naar de achtste aflevering keken maar 126.000 mensen. Eerder had Linda de Mol, een van de bedenkers van het programma, gezegd dat ze 'een lichte depressie' zou krijgen als het kijkcijferaantal onder de 200.000 zou zakken.

Het tweede seizoen van Ladies Night begint woensdagavond op Net5.