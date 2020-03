Inge Ipenburg bleek in 2007 al haar medekandidaten om de tuin te hebben geleid en de Mol te zijn. Ze heeft nog ieder jaar het gevoel dat ze onderdeel is van de familie en kijkt ook dit seizoen weer met veel plezier.

"Het is van mij natuurlijk alweer best even geleden en toch kijk ik er nog ieder jaar naar uit. Het is een soort familiereünie en de familie wordt ieder jaar groter", aldus de actrice in gesprek met NU.nl.

"Dit jaar is krankzinnig, het lijkt me ongelofelijk moeilijk voor de makers om alles op te zetten. In China heb je zoveel regeltjes en ze moeten met zoveel rekening houden. Daarom is er ook veel binnen, denk ik. Daarbij moeten de makers ook nog constant denken aan mensen die terugspoelen en heel vaak terugkijken, dan ben je heel beperkt in wat je wel kan laten zien zonder alle spanning er uit te halen. Ik zelf kijk gewoon één keer, dat blijf ik de leukste manier vinden."

Wie speelt een vals spel?

"Nathan (Rutjes, red.). Hij doet constant alsof hij heel hard zijn best doet, maar uiteindelijk haalt hij heel weinig op voor de pot. Hoe hard hij dit keer door de straten fietste om uiteindelijk voor 80 euro terug te komen. Doordat hij dan heel trots is en blij doet, lijkt het net alsof hij superfanatiek is en niets liever wil dan winnen, de perfecte dekmantel."

Wie is te eerlijk?

"In zekere zin zijn ze, op de Mol na, allemaal eerlijk. Ze zijn er allemaal op uit de Mol te ontmaskeren en niet bezig met geld in het laatje brengen. Dat valt me echt op dit seizoen: de pot is extreem laag en het lijkt ze allemaal weinig te schelen, als ze maar uiteindelijk weten wie de Mol is."

Wat viel jou het meest op?

"Het einde natuurlijk. Dat iedereen op Leonie (Ter Braak, red.) zat en zij afviel, dat was een prachtige verrassing. Alle kandidaten moeten nu opnieuw beginnen, want ze zaten allemaal op haar en hebben het allemaal fout. Ze gaan nu als gekken hun Mollenboekjes door om maar te kijken wie het dan wel is en wat ze gemist hebben. Dat maakt het wel spannend, zo dicht bij het einde."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Ik vrees voor Buddy (Vedder, red.) wat ik heel jammer zou vinden, want hij speelt het spel heel goed en fanatiek. Ik denk dat hij zo schrikt van het feit dat Leonie weg is, dat hij zijn bondgenoot Miljuschka (Witzenhausen, red.) gaat verdenken. En zij is het denk ik niet, dus dat kost hem de kop."

Wie is de Mol?

"Ik heb nog twee opties, Nathan en Rob (De Kay, red.). Ik zat een hele tijd ook op Miljuschka, maar omdat zij Buddy zo naaide bij die draaitafel weet je eigenlijk wel zeker dat ze het niet is. Als Mol ga je niet je bondgenootje op het laatste moment nog zo dwars zitten voor een vrijstelling, dat is het je niet waard. Ik zit op Nathan vanwege dat valse spel en het zou gewoon heel leuk zijn als hij het was. Rob zien we maar weinig, terwijl de medespelers wel steeds zeggen hoe gezellig het met hem is, dat kan een tactiek zijn van de makers om het niet te makkelijk te maken. Als het Rob is, dan moet dat hoedje toch een aanwijzing zijn. Waarom hou je 'm anders altijd op?"