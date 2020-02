De laatste aflevering van de tiende reeks van The Voice of Holland is vrijdagavond door ruim 1,8 miljoen mensen bekeken. Het is voor het eerst dat de finale minder dan twee miljoen kijkers trekt.

Vorig jaar was de slotuitzending goed voor 2,2 miljoen kijkers en een jaar eerder waren dat er 2,4 miljoen.

De zeventienjarige Sophia Kruithof schreef het programma, dat op plek twee van de kijkcijferlijst staat, vrijdagavond op haar naam. Ze werd gecoacht door Anouk, die haar 'een natuurtalent' noemde.

Het best bekeken programma van vrijdag was het Journaal van 20.00 uur, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Flikken Maastricht staat op de derde plek met een kleine 1,4 miljoen kijkers. Het begin van een nieuw seizoen Erica op Reis was goed voor 974.000 kijkers.