Sonja Barend, door velen de 'koningin van de talkshow' genoemd in de jaren dat ze op televisie was, viert zaterdag haar tachtigste verjaardag. NU.nl sprak met Hetty Nietsch, die een documentaire maakte over het vakmanschap van Barend.

Volgens Nietsch, die voor De Nacht van Sonja in gesprek ging met onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, Paul de Leeuw en Eva Jinek, zit Barend nog steeds bij iedereen in het achterhoofd. "Het is alweer een tijdje geleden dat ze afscheid nam (eind 2006, red.), maar mensen zijn altijd aan haar blijven denken. 'Sonja deed dat zo', of 'dat is een Sonja-vraag', zeiden sommigen. Dat laat zien dat ze echt een bepaalde eigenheid had."

Die eigenheid werd onder meer gevormd door haar directheid en haar eigen mening, aldus Nietsch. "Ze verbloemt haar mening niet, ze komt to the point en je weet wat je aan haar hebt.

Het kon best zo zijn dat een gesprek een andere wending nam, maar uiteindelijk kwam ze toch waar ze wilde komen. Als je de fragmenten uit haar show in De Nacht van Sonja terugziet, valt ook op dat het bijna niet gedateerd is. Dezelfde gesprekken zouden nu ook nog gevoerd kunnen worden."

Barend zelf vertelde afgelopen week in de VARAgids dat ze zich nooit heeft ingehouden. "Mensen zien me wel als veel flinker en meer een durfal dan ik in werkelijkheid ben. Ik durf in werkelijkheid veel minder. Op straat of bij Albert Heijn word ik vrijwel altijd aangesproken. Dan zeggen ze: 'Was je er nog maar, dan ging het tenminste nog eens lekker tekeer.' Zo wil ik wel herinnerd worden: als zij op tv was, dan gebéurde er wat."

1 Video Adelheid Roosen tegenover Boudewijn Buch

'Ze paste zich altijd aan haar gesprekspartners aan'

Nietsch en collega Jan Rulo, die samen de documentaire maakten, keken uren aan beeldmateriaal terug met Barend, die in totaal meer dan veertig jaar op televisie te zien was. "De interviews die ze deed waren heel verschillend van aard, maar ze paste zich altijd aan aan haar gesprekspartners."

"Haar talkshow werd heel goed voorbereid, maar in de uitzending merkte je daar eigenlijk weinig van omdat alles zo natuurlijk over kwam. Tegenwoordig zijn veel talkshows gescript. Dat was bij haar ook wel het geval, maar in veel mindere mate dan nu, en je merkte het amper."

Dat Barend op een schrikkeldag, de zeldzaamste dag die er is, jarig is, bevalt haar overigens wel. "Een dag die wel bij me past, omdat het curieus is."

Barend kwam in 1966 voor het eerst op televisie en maakte ontelbare programma's voor de AVRO en de VARA, waaronder Sterallures, Sonja's Goed Nieuws Show, Sonja op maandag, Sonja op dinsdag (en zo alle dagen van de week).

De Nacht van Sonja is op 29 februari om 0.05 uur te zien op NPO 1. De documentaire wordt een dag later herhaald om om 8.50 uur.