Paul de Leeuw neemt de presentatie van datingshow Op Goed Geluk over van Gordon. De presentator vertelt in gesprek met NU.nl het fijn te vinden dat hij in zijn rol als Cupido als 'lief en betrokken' wordt ervaren.

De Leeuw is na Carry Tefsen (1987-1992) en Gordon (2018) de derde presentator in Nederland die de datingshow presenteert. Een Britse supervisor die internationale versies van het programma begeleidt, was verrast over hoe open de kandidaten tegen De Leeuw zijn. "Ze noemen me vriendelijk en betrokken. Het is leuk om te horen dat hoe ik het presenteer als lief wordt ervaren. Dat is toch fijn om te hebben in een rol als Cupido."

In Op Goed Geluk wordt elke deelnemer gekoppeld aan drie potentiële partners. Tijdens de uitzending moet een van de drie kandidaten worden gekozen, terwijl een waaier hen scheidt, waardoor ze elkaar niet kunnen zien. Op basis van de antwoorden op de vragen die gesteld worden, wordt bepaald wie van de drie er mee mag op een date.

De Leeuw wil vooral niet te veel op de voorgrond treden en de kandidaten beïnvloeden. "Ik wil ervoor waken dat het programma de Paul de Leeuw-show wordt. Mijn rol moet zeker niet ten koste van de kandidaten gaan. Ik hoop vooral dat er een warm gevoel van uitgaat, dat we wel kunnen gebruiken in deze tijd van coronavirussen en gekke presidenten."

'Het is geen gekkemensentelevisie'

Toen hij werd gevraagd, moest De Leeuw vooral erg lachen, maar besloot het toch thuis te overleggen. "Mijn man is vaak wel kritisch, maar hem leek het ook wel grappig. Ik heb toen wat afleveringen teruggekeken van zowel de Nederlandse als buitenlandse versies en besloot dat ik er wel wat mee zou kunnen."

De Leeuw vertelt dat hij wel serieus op zoek wilde gaan naar kandidaten die echt op zoek zijn naar de liefde. "We hebben ons best gedaan om mensen te vinden die qua interesses op elkaar aansluiten. Het is geen gekkemensentelevisie."

De presentator "kletste" nog even met zijn voorganger Gordon over de show, maar maakt duidelijk het op een andere manier aan te willen pakken. "Gordon had meer een rariteitenkabinet en bij hen werd niet nagepraat zoals wij dat doen."

'Wonderlijke situaties en romantische ontboezemingen'

Wat De Leeuw vooral leuk vindt aan het nieuwe seizoen, is dat de deelnemer gelijk 24 uur met de kandidaat naar keuze doorbrengt. De redactie kiest geschikte activiteiten, waaronder veel spelletjes, voor het potentiële koppel. Telefoons leveren ze na een laatste belletje met een familielid of vriend in. Ze doen verslag en vertellen na afloop afzonderlijk van elkaar aan De Leeuw hoe de date is verlopen.

"Dat levert wonderlijke situaties, leuke uitspraken en romantische ontboezemingen op. Het is natuurlijk niet zaligmakend, maar je ziet wel wat het kan opleveren in 24 uur."

De presentator vindt alle verhalen van de koppels die op date gingen bijzonder. "Soms ontroert het echt om die warmte die ze samen hebben te zien. Het garandeert nog niets voor de toekomst, maar het toont wel aan dat onze matches kloppen."

De presentator weet wel welke vraag hij belangrijk zou vinden om te stellen aan de kandidaten als hij zelf een date moest kiezen. "Ik moet weten of ze van lekker eten houden, anders zou het sowieso geen match zijn. Ik zou ook luisteren of iemand grappig overkomt. Humor is belangrijk en iemand die te zwaarmoedig is past niet bij me."

Op Goed Geluk is vanaf 4 maart elke woensdag om 20.30 uur te zien op RTL 4.

Paul de Leeuw hoopt kandidaten te kunnen helpen in hun zoektocht naar de liefde. (Foto: BrunoPress)